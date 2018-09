De l’exercice hivernal et un esprit jeune : les secrets du succès en WTCR pour Tarquini

Gabriele Tarquini a révélé ce qui lui a permis de rester affûté pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Tarquini, pensionnaire du BRC Racing Team au volant d'une Hyundai, domine le classement actuel du championnat pour trois points avant la rentrée de la série la semaine prochaine lors de la WTCR Race of China-Ningbo.



Dans une interview à Michael Bräutigam dans le numéro de cette semaine de Motorsport Aktuell, le pilote italien a expliqué pourquoi il est toujours aussi compétitif malgré ses 56 ans fêtés plus tôt cette année.



"J'ai couru au cours de cet hiver, mais je n'ai pas de programme de préparation physique particulier", indique-t-il. "Dans le passé, j'ai rencontré des vieux pilotes quand j'étais très vieux et ils sont devenus lents. Ce n'est probablement pas une question de physique, mais plutôt de mental. Je garde mon esprit jeune et j'aime l'adrénaline qui vient du fait de se bagarrer dans la voiture. J'ai besoin de ça et je suis très heureux d'être encore en train de courir."



Il a également ajouté : "En qualifications, je ne suis peut-être pas aussi rapide qu'il y a 20 ans, mais mes performances globales sont toujours là, j'ai toujours un bon rythme lors des courses. Je ne ressens pas un gros handicap provenant de mon âge, je ne me sens pas vieux derrière le volant. Je peux mettre à profit mon expérience surtout sur des voitures à transmission avant pour régler la voiture. Hyundai m'a choisi pour mon expérience. Nous avons passé cinq, six mois sur la voiture et nous avons fait une voiture fantastique."



La WTCR Race of China-Ningbo se tiendra du 28 au 30 septembre.

