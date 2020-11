Guerrieri a pris le départ de l'épreuve en deuxième position au championnat pour l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Malgré sa quatrième victoire de 2020, à l'issue d'une performance époustouflante qui l'a vu passer de la 16e à la première place dans la course 1, son abandon de la course 2 a permis à Yann Ehrlacher de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co de remporter le titre.



"Nous avons vécu un peu toutes les émotions du sport automobile aujourd'hui", a déclaré l'Argentin qui roule sur Honda. "Nous sommes passés d'une course magique dans la première course à un accident qui a compromis le reste de la journée. Il était impossible d'éviter ce contact, et cela a de plus rendu la voiture lente pour la troisième course, malgré les efforts des gars."



"Dans une année aussi courte, le grand défi était de trouver la constance. Je pense que nous avons trouvé un bon niveau, ce qui était nécessaire pour pouvoir gagner et rester en course pour le titre, mais nos rivaux ont probablement fait un peu mieux, alors félicitations à eux pour cette victoire au championnat. Je remercie néanmoins tous les membres de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pour leur travail acharné et la façon dont nous avons utilisé les outils à notre disposition."



"Ma combativité est toujours là, je suis content donc au final ; ce n'était évidemment pas la meilleure façon de finir, mais cela fait partie du sport parfois".



Guerrieri pensait avoir fait ce qu'il fallait pour devancer Jean-Karl Vernay pour la troisième place du classement final du championnat, après qu'Attila Tassi, son compagnon d'écurie sur Honda, ait ralenti pour lui offrir le point vital dont il avait besoin pour battre son rival. Mais une pénalité de 30 secondes pour dépassement de la limite de piste a fait chuter Guerrieri dans la hiérarchie, et Vernay, qui roule sous les couleurs du Team Mulsanne, lui arrachait la troisième place du classement.