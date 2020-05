De Martorell au WTCR

-

Voici le garage haut de gamme CUPRA où la CUPRA Leon Competicion est préparée pour être lancée en 2020 en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Récemment inaugurée, l'installation mesure 2 400 mètres carrés et accueille une équipe d'experts en ingénierie et en assistance technique.



Xavi Serra, directeur du développement technique de CUPRA Racing, a expliqué : "L'équipe CUPRA Racing est divisée en petites unités et se rend aux compétitions auxquelles nos clients participent. Nous nous occupons du soutien aux équipes : dès que nous arrivons sur les circuits, nous faisons une évaluation préliminaire de la situation dans laquelle ils font face à la course et nous leur donnons un coup de main pour qu'ils le fassent de manière optimale. Nous les aidons également à résoudre tout problème qui se présente".



"En 2019, nous avons participé à 87 événements répartis dans le monde entier ; plus d'un par week-end. Bien qu'il y ait des semaines où il n'y a pas de course, il y en a d'autres où plusieurs catégories de TCR se rejoignent, et si nous ne pouvons pas être présents sur tous les circuits, nous continuons à être en contact avec les équipes..."



L'e-Racer CUPRA, la première voiture de tourisme 100 % électrique de la firme destinée à PURE ETCR, est également construite à Martorell.

