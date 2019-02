De nouvelles initiatives prévues pour 2019 alors que le partenariat avec le WTCR dépasse les

OSCARO, le leader mondial de la vente en ligne de pièces détachées automobiles d'origine, a annoncé un certain nombre de nouvelles initiatives à l'occasion de sa deuxième saison en tant que partenaire titre de la série WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Fort du succès de la première année de l'accord conclu avec le promoteur du WTCR, Eurosport Events, et dans le but de renforcer les liens entre le monde du sport automobile et la communauté OSCARO, le premier concours OSCARO Repair Time of the Year a été lancé.



Il récompensera l'équipe WTCR dont les mécaniciens effectueront la réparation la plus complète ou la plus difficile dans la fenêtre de 15 minutes que la réglementation permet entre deux courses consécutives.



Sélectionnée par les représentants de l'OSCARO et du promoteur du WTCR Eurosport Events, l'équipe gagnante recevra un trophée lors de la Race of Malaysia qui clôturera la saison le 15 décembre.



OSCARO a également lancé un nouveau programme d'invités VIP, qui comprend, par exemple, la possibilité pour les clients d'OSCARO d'assister à certaines épreuves du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Accueillis par Team OSCARO Experience, les vainqueurs du concours rencontreront des pilotes et profiteront de visites d'équipe en coulisses, où ils auront un aperçu unique de la vie d'un mécanicien de course en WTCR.



Les passionnés d'automobile qui réparent leurs voitures de route à domicile pendant leur temps libre après avoir acheté des pièces en ligne chez OSCARO seront parmi ceux qui pourront participer aux compétitions.



Tiago Monteiro, pilote Honda Civic Type R TCR pour l'équipe KCMG en WTCR, sera l'ambassadeur d'OSCARO. Cependant, il ne sera pas le seul ambassadeur et d'autres détails seront annoncés en temps voulu.



Jean-Baptiste Choteau, directeur stratégique d'OSCARO, a déclaré : "La première saison de WTCR / OSCARO a dépassé nos attentes et nous attendons le deuxième chapitre avec un niveau de compétition qui sera encore plus élevé que le premier. Pour OSCARO, cette nouvelle aventure sera sous le signe de la mécanique et de nombreuses activations sont en cours de développement pour nos clients.



"Ce sont des passionnés de voitures et de mécanique automobile, tandis que les marques sportives actives en WTCR, comme l'Audi RS, la Honda Type R ou la Volkswagen GTI, sont enracinées dans le cœur des amateurs. Ainsi, pour la deuxième année de notre partenariat, de nouveaux projets ont été conçus pour renforcer les liens entre le monde du sport automobile et la communauté OSCARO. Nous sommes très excités pour la saison 2019."



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR / OSCARO, a déclaré : "Nous sommes très heureux qu'OSCARO mette à profit son partenariat avec Eurosport Events pour la deuxième année avec des activités sur mesure pour ses fidèles clients sur nos événements. Ils apprécieront l'accessibilité de WTCR et se sentiront très proches de l'action, tant sur piste que dans les garages. Récompenser les meilleurs mécaniciens d'équipe est aussi un pas en avant naturel pour OSCARO, au cœur de son ADN. OSCARO est un excellent partenaire de série avec qui travailler."



Le WTCR 2019 - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO se déroule sur 10 week-ends d'avril à décembre et propose 30 courses diffusées en direct autour du monde. La WTCR Race of Morocco sur le Circuit Moulay El Hassan à Marrakech ouvrira la nouvelle saison du 5 au 7 avril. Une grille dense de pilotes, dont sept vainqueurs du titre mondial de la FIA, est attendue.

