Deux nouvelles voitures de configuration TCR sont en plein processus d'homologation pour être potentiellement alignées en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

WSC Group, l'organisation à l'origine du concept et du règlement TCR, supervise l'homologation de la Fiat Tipo TCR de Tecnodom Sport et de la Toyota Corolla GRS TCR de TOYOTA GAZOO Racing, basée en Argentine.



Dans le cadre du processus d'homologation, qui est nécessaire pour qu'une voiture soit certifiée pour courir dans une catégorie TCR partout dans le monde, y compris dans le WTCR, la Fiat et la Toyota ont subi deux étapes d'inspection.



Dans la soufflerie de Pininfarina en Italie, les voitures ont vu leur force d'appui et leur traînée inspectées dans le but de "régler l'inclinaison de l'aile arrière dans différentes configurations", selon le CSM.



Après la visite de la soufflerie, les voitures ont été emmenées chez JS-PE GmbH en Allemagne pour évaluer leur centre de gravité à l'aide d'une plateforme tournante.



Pendant ce temps, les moteurs de la Fiat et de la Toyota sont testés au banc chez ORAL Engineering en Italie. Selon le WSC, le processus implique que chaque moteur soit "placé dans la cellule d'essai et relié au dynamomètre qui mesure les courbes de puissance et de couple et vérifie les cartographies du moteur dans différentes configurations de puissance".



