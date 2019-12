De Oliveira doit s’habituer à la traction avant, suite à son test en WTCR

João Paulo de Oliveira estime que s'adapter à une traction avant sera l'une des plus grandes difficultés pour ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO aux Races of Malaysia.

Le Brésilien était la plus rapide des quatre wild-cards en action lors des essais nocturnes de lundi et après un run de deux heures mardi matin, mais il craint que son manque d'expérience au volant d'une traction avant ne représente un handicap.



“J'ai piloté des propulsions pendant toute ma vie, c'est donc dur de m'habituer rapidement à ça,” déclare de Oliveira, qui pilotera une KC Motorgroup Honda Civic Type R TCR à la WTCR Race of Malaysia. “Il y a beaucoup à apprendre mais je fais de mon mieux pour m'adapter aussi vite que possible afin de pouvoir aider l'équipe et réaliser une performance solide ce week-end. J'espère pouvoir me battre à l'avant ou au moins dans le top 10, nous allons donc étudier les domaines où nous pouvons progresser [par rapport aux essais].”



Bien qu'il ne connaisse pas bien sa Honda, ce vainqueur de plusieurs championnats peut au moins compter sur son expérience du Sepang International Circuit.



“Je suis souvent venu ici en Super GT500,” ajoute ce pilote basé au Japon. “C'est le circuit où j'ai remporté le plus de victoires, trois ; c'est une bonne piste, que j'adore. C'est complètement différent de piloter cette voiture, mais c'est bien d'être là.”

