De Oliveira engagé comme wild-card pour la super-finale WTCR à Sepang

Vainqueur de plusieurs championnats, João Paulo de Oliveira va rejoindre la #WTCR2019SUPERGRID à la WTCR Race of Malaysia, engagé comme wild-card pour la super-finale sur le Sepang International Circuit au volant d'une Honda Civic Type R TCR.

Le Brésilien, qui a été sacré en Formula Nippon et dans les championnats japonais et allemand de Formule 3, poursuit son partenariat avec l'écurie hongkongaise KC Motorgroup.



La participation de de Oliveira marque son retour au plus haut niveau des courses de voitures de tourisme, puisqu'il était brièvement apparu en FIA World Touring Car Championship en 2009 au Japon, pays où il court depuis 2004, récemment en Super GT.



“Ce sera un certain challenge, car je n'ai jamais piloté une TCR auparavant, mais j'espère m'adapter rapidement et être compétitif au fil du week-end,” déclare de Oliveira, âgé de 38 ans. “Mon objectif est de pouvoir concurrencer les pilotes plus expérimentés et me battre pour le top 10 en course.”



Paul Ip, fondateur de l'écurie, ajoute : “Nous sommes ravis que João Paulo de Oliveira rejoigne KC Motorgroup pour la finale du WTCR en Malaisie. Il a été un grand atout pour l'équipe lors de ses apparitions aux 24 Heures du Nürburgring et aux 9 Heures de Kyalami cette année, non seulement de par sa rapidité mais aussi le feedback approfondi qu'il a fourni. Ce sera sa première course avec la Honda Civic Type R TCR, mais nous sommes convaincus qu'il s'adaptera facilement et sera compétitif.”



De Oliveira fait partie des quatre wild-cards engagées pour la WTCR Race of Malaysia, qui fait partie de la première édition des Races of Malaysia, festival organisé du 12 au 15 décembre avec les 8 Heures de Sepang, manche du FIM Endurance World Championship en moto. Le pilote MotoGP malaisien Hafizh Syahrin, la star montante Mitchell Cheah et le vétéran Douglas Khoo sont les trois autres wild-cards.



Ce sera la première fois que les trois courses composant un meeting du FIA – WTCR World Touring Car Cup présenté par OSCARO auront lieu le même jour. De manière enthousiasmante, les courses sont programmées pour le dimanche 15 décembre à 15h15, 18h15 et 20h10 heure locale ; la troisième course aura lieu sous les nouveaux projecteurs du Sepang International Circuit.

