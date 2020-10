Engstler était arrivé en tant que pilote wildcard sur le Slovakia Ring en 2019, mais le jeune Allemand avait alors déjoué son manque d'expérience en terminant deux fois dans le top 10 au volant d'une Hyundai i30 N TCR alignée par l'équipe familiale Engstler Motorsport.



Lors de la WTCR Race of Slovakia qui aura lieu en fin de semaine (10-11 octobre), Engstler prévoit d'utiliser pleinement l'expérience qu'il a acquise la saison dernière pour approfondir ses connaissances à bord de sa i30 N TCR du Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



"Je connais bien le circuit et c'est l'un de mes favoris, alors j'espère que nous pourrons faire une belle course", a déclaré l'Allemand de 20 ans, candidat au titre de pilote rookie en WTCR. "C'est un week-end où j'aurai besoin d'apprendre beaucoup, mais Nicky [Catsburg] a été rapide la dernière année, alors j'espère qu'il pourra me donner quelques conseils".



Catsburg, le coéquipier d'Engstler au volant d'une Hyundai, a réalisé un doublé en DHL Pole Position lors de la WTCR Race of Slovakia la saison dernière.