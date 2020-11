Après avoir obtenu la Pole Position DHL pour la course 1, les espoirs de succès de Michelisz en WTCR sur le MotorLand Aragón se sont rapidement effondrés après un départ manqué au volant de sa Hyundai i30 N TCR. Il a finalement terminé en sixième position.



Le pilote hongrois a alors pris le départ de la course 2 après le reste de la meute, tandis que ses mécaniciens s'étaient activés à changer le moteur de sa voiture, avant de remonter à la 15e place à l'arrivée. Mais un calage au départ de la course 3 n'a fait qu'aggraver ses frustrations, le forçant à se contenter de la 16e place.



"Alors que nous étions compétitifs lors des qualifications, les choses ne se sont pas passées comme nous l'avions prévu lors des courses", a déclaré Michelisz. "Mon départ dans la course 1 n'a pas été très bon et j'ai immédiatement perdu deux places et j'ai souffert dans le reste de la course."



"J'étais confiant dans la Course 3 jusqu'au moment où j'ai calé sur la grille. J'ai essayé d'être constant tout le week-end et je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose de différent. C'est dommage, nous aurions dû obtenir beaucoup plus, mais nous sommes de retour dans deux semaines pour résoudre ce problème".