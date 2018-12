Découvrez la nouvelle Lynk & Co en piste

Cyan Racing a dévoilé la première vidéo montrant la nouvelle Lynk & Co 03 TCR en action en vue de la saison 2019 du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

L'équipe client alignera la Lynk & Co 03 TCR en WTCR OSCARO en 2019 avec Thed Björk, Yvan Muller et Andy Priaulx qui feront partie de l'effectif de pilotes pour la saison à venir.



Sur cette vidéo, Björk parle au sujet du lancement de la Lynk & Co 03 TCR, le développement de la voiture et des tests initiaux au Portugal et en Suède.



Cliquezicipour voir la video.

