Tiago Monteiro est convaincu que son manque d'expérience relatif au tracé de Ningbo ne l'handicapera pas quand la saison de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO reprendra son cours en Chine cette semaine.

Monteiro, vainqueur de la dernière manche avant la trêve estivale au Portugal, n'a jamais couru sur la piste du Ningbo International Speedpark, longue de 4,010 kilomètres : il était absent pour cause de blessure en 2017 et en 2018.



“Cela ne m'inquiète pas franchement, car de nos jours, il y a des simulateurs, et je m'habitue très vite aux nouveaux circuits,” indique le pilote Honda de l'écurie KCMG.



Monteiro fait partie des neuf pilotes qui vont découvrir Ningbo ce week-end. Cliquezicipour consulter la liste complète.

The post Découvrir Ningbo n’est pas un problème pour Monteiro en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.