Le triple champion du monde du WTCC FIA Andy Priaulx a démarré sa saison 2019 sur les chapeaux de roue avec un podium lors des 1000 Miles de Sebring lors de la manche américaine du Championnat du monde d'endurance WEC de la FIA.

En partenariat avec Harry Tincknell et Jonathan Bomarito dans une Ford GT du Chip Ganassi Racing, Priaulx s'est classé troisième de sa catégorie à l'issue d'une course sous la pluie.



"Dans la dernière partie, ce n'était qu'une loterie, il pleuvait à verse et nous étions sur des oeufs," commente Priaulx. "Nous nous nous sommes arrêtés au stand un tour trop tard car nous pensions qu'il s'agirait peut-être d'une averse passagère, mais c'est devenu torrentiel et la course s'est terminée derrière la voiture de sécurité".



La prochaine sortie en compétition pour Priaulx aura lieu à l'occasion de la WTCR Race of Morocco à Marrakech du 5 au 7 avril, les premières manches du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2019 présentée par OSCARO. Il pilotera une Lynk & Co 03 TCR préparé par Cyan Racing.



Photo : Ford Chip Ganassi Racing

The post Déjà sur le podium : Priaulx savoure sa performance aux Etats-Unis appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.