À la fin de chaque saison, l'organe directeur invite les différents championnats et séries de la FIA à soumettre une vidéo de la meilleure action de l'année concernant leur discipline. Les clips d'accidents sont à éviter et la séquence doit être d'une durée d'environ 30 secondes.



Eurosport Events, promoteur du WTCR, a envisagé un certain nombre de moments de la saison 2020, mais a choisi de soumettre le dépassement courageux de Guerrieri sur Muller sur une Nordschleife frappé par la pluie.



Le pilote argentin de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a décrit cette manœuvre dans sa Honda Civic Type R TCR équipée de pneus Goodyear : "Je me souviens de m'être retrouvé à analyser les données de 2019. Et je savais que ce virage, Aremberg, était très serré sur le mouillé. Alors, j'ai porté mon attaque lorsqu'Yvan a fermé la porte à l'intérieur, j'ai pris l'extérieur au freinage et côte à côte, en faisant tourner les roues à la sortie et sur la bordure. Mais c'était l'une de ces manœuvres qu'il fallait faire si mon intention était évidemment de gagner la course, ce qui a fini par porter ses fruits, si bien que j'en suis très satisfait".



https://www.youtube.com/watch?v=4IUgLnTY6Rw



https://bit.ly/3qLXP4X