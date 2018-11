Dernière chance pour voter pour la nomination WTCR de l’Action of the Year de la FIA

Aujourd'hui, jeudi 27 novembre, c'est la dernière chance de voter pour le retour de Tiago Monteiro après 415 jours de combat pour retrouver la pleine forme physique après un accident en test en tant que nomination WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO pour la compétition annuelle de l'Action of the Year de la FIA.

Les fans sont invités à voter pour leur moment favori parmi un large éventail de disciplines et à tenter la chance de gagner deux billets pour un événement sportif de haut niveau de la FIA en 2019.



Une fois que la FIA Action of the Year 2018 aura été annoncée lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 7 décembre, un électeur sera sélectionné au hasard parmi ceux qui ont voté pour la vidéo du championnat vainqueur. Ils recevront un billet d'avion et deux billets pour un événement de l'édition 2019 de ce championnat *.



Le promoteur du WTCR OSCARO, Eurosport Events, a choisi le retour de Monteiro à la WTCR Race of Japan le mois dernier avec des images reflétant son émotion dans la voie des stands alors que ses coéquipiers formaient une garde d’honneur pour marquer son retour.



Les championnats suivants ont soumis leur moment exceptionnel au vote du public et de plus amples informations sont disponiblesici:



Formule 1

Formule 2

Formule 3

Formule e

Championnat du monde d'endurance

Championnat du monde des rallyes

Championnat du monde de rallycross

WTCR - Coupe du Monde FIA ​​des voitures de tourisme présentée par OSCARO

Championnat d'Europe de rallye

Championnat d'Europe de courses de camions

Championnats du Monde FIA ​​de Karting



*Cliquezicipour les termes et conditions

