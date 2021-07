Les qualités de "remontée" de Thed Björk ont été mises en évidence lors de la WTCR Race of Portugal le week-end dernier.

L'ancien champion du FIA World Touring Car de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co s'est remis d'un problème technique lors des qualifications, qui l'avait laissé 12e et 11e sur la grille de départ de la Course 1 et de la Course 2 respectivement, pour terminer sixième et septième des deux manches sur le Circuito do Estoril.



"J'ai réussi à remonter un peu dans les courses, mais il est difficile de doubler avec un peloton aussi compétitif", a déclaré le Suédois. "J'ai retrouvé mon feeling avec la voiture après les problèmes que nous avons réussi à régler avant la première course. Au final, ce week-end a dépassé nos attentes et j'ai hâte de participer au prochain meeting en Espagne."

