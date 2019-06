Des célébrations prolongées pour Leuchter en WTCR

Les célébrations de Benjamin Leuchter ont duré encore longtemps après le drapeau à damiers après avoir remporté la Course 3 sur sa manche à domicile en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

En l'honneur de sa première victoire en WTCR / OSCARO, le héros local a reçu un t-shirt spécial Nürburgring Nordschleife.



"La course a été l'une des meilleures de ma vie ", a déclaré le pilote du SLR Volkswagen. "Je voulais vraiment gagner, alors j'ai attaqué très fort. Toute ma vie est liée à cette piste. J'ai gagné ma toute première course [ici] et d'être ici maintenant en course contre les meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde et de gagner la course principale ici, cela signifie tellement pour moi."

