Des changements de format pour maintenir le spectacle et l’attrait mondial du WTCR

Les week-ends du WTCR – FIA World Touring Car Cup vont changer de look cette saison en raison de mesures visant à réduire les coûts, initialement prévues pour 2021 mais avancées de 12 mois en réponse aux conditions du marché.

Sujets à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA lorsque celui-ci se réunira à Genève le 6 mars, ces changements contribueront à assurer une compétition relevée parmi les meilleurs pilotes et équipes ainsi que des courses animées et un championnat toujours attractif pour les fans et les médias.



Les coûts doivent être viables

Depuis qu'Eurosport Events et WSC ont uni leurs forces pour lancer le WTCR en partenariat avec la FIA en 2018, le championnat a connu beaucoup de succès et s'est rapidement développé. Cependant, la soif de victoire en piste a eu pour conséquence une augmentation des budgets, qui commence à être difficilement viable, tout en éloignant le WTCR de la philosophie du TCR, une compétition pour écuries clientes.



Travaillant à l'unisson avec le Comité des Voitures de Tourisme de la FIA, les équipes et autres parties prenantes, intégrant le besoin de maintenir les coûts à un niveau gérable et reconnaissant l'impact qu'a l'épidémie du coronavirus sur l'économie mondiale, ont pris un certain nombre de décisions.



Une seule chance pour la pole

À partir de 2020, les pilotes n'auront qu'une chance de se battre pour la DHL Pole Position avec une séance qualificative unique, certes avec le format existant en trois phases, au lieu des deux séances actuelles. Cela signifie que les stars du WTCR n'auront pas de marge d'erreur et devront attaquer au maximum pour atteindre le sommet du classement TAG Heuer.



Deux, le nombre magique

Les courses seront scrutées d'encore plus près avec le passage à un format de deux épreuves par week-end, utilisé avec succès par le FIA World Touring Car Championship auparavant. À l'exception de la WTCR Race of Germany, où les 25,378 kilomètres de la Nordschleife du Nürburgring ne permettent que des manches de trois tours, la Course 2 durera environ trois tours de plus que la Course 1. La grille de la Course 1 sera partiellement inversée et celle de la Course 2 décidée par le classement des qualifications.



Les pilotes seront très occupés...

Sauf si un calendrier de trois jours est spécifiquement requis, tous les week-ends de WTCR auront lieu sur deux jours avec deux séances d'essais libres, qui donneront aux fans un premier aperçu des meilleurs pilotes de tourisme au monde en piste.



… mais pas trop, pour passer plus de temps avec les fans

Les fans présents sur les courses de WTCR auront davantage d'opportunités de rencontrer leurs héros et de voir les voitures de près. Comme toutes les courses auront lieu le deuxième jour du week-end, il sera possible d'organiser des rencontres supplémentaires avec les fans ; davantage d'informations seront données prochainement.



Un groupe de travail en action

Un groupe de travail va étudier de nouvelles manières de limiter les dépenses pour la saison 2021. Davantage de détails seront annoncés durant l'année.



Des coûts réduits, une accessibilité accrue

Suite aux restrictions lancées pour la saison 2019 quant au staff présent au circuit, un accord a été trouvé pour en faire davantage. Les écuries à deux voitures seront limitées à 12 employés sur place, celles à trois voitures limitées à 18 employés. Cependant, seuls 10 employés disposeront du brassard leur permettant de travailler sur les voitures. La réglementation pneumatique va également être modifiée, avec 18 pneus Goodyear neufs autorisés par voiture pour le premier meeting et 12 pneus neufs par la suite, au lieu de 22 et 18 respectivement. Ces deux décisions ont pour but de réduire les coûts et de rendre le WTCR plus abordable pour encore plus d'équipes.



Les changements sont nécessaires

“Nous avons agi de manière ferme et responsable pour protéger le WTCR, qu'il reste solide pour toutes les parties prenantes et maintienne son attrait auprès des fans et des médias, tout en restant attractif et accessible pour les nouvelles équipes privées souhaitant évoluer au plus haut niveau du TCR,” déclare François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, promoteur du WTCR. “En raison de budgets intenables et de l'impact de l'épidémie du coronavirus sur l'économie mondiale, nous avons accéléré la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures de réduction des coûts et de changements de format développés avec la FIA et les représentants des écuries. Mais ces changements sont une nécessité, pas un luxe, et nous devons conntinuer d'avancer de manière responsable. Cependant, Eurosport Events, dans son rôle de promoteur du WTCR, ne réduira pas la diffusion TV ni l'effort marketing, afin de protéger le produit que nous proposons aux fans et la valeur et l'exposition que nous apportons aux écuries et sponsors engagés.”



Il est encore temps de rejoindre la grille WTCR

Les équipes peuvent encore s'engager pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020, avec une deadline fixée au 6 mars pour les inscriptions.



Où voir les courses ?*

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 avril

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 mai

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 juin

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 juin

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 juillet

WTCR Race of Austria (Salzburgring), 24-26 juillet

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 18-20 septembre

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium), 16-18 octobre

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 décembre



*Le calendrier définitif et les changements de réglementation sont sujets à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

