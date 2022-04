La WTCR – FIA World Touring Car Cup va faire son retour en Italie et se lancer dans une course de découverte en Alsace après que le calendrier 2022 mis à jour a été ratifié par un vote électronique des membres du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Après la WTCR Race of Portugal dans les rues de Vila Real (2-3 juillet), le championnat se rendra à Vallelunga pour la deuxième édition de la WTCR Race of Italy, mais ce sera la première fois que le site proche de Rome accueille une course de la FIA World Touring Car.



Programmée les 23 et 24 juillet comme cinquième rendez-vous de la saison, la WTCR fait partie d’un double programme passionnant avec la FIA ETCR – eTouring Car World Cup, la série de voitures de tourisme entièrement électrique et multimarque du promoteur de la WTCR, Discovery Sports Events.



Après Vallelunga, ce sera direction l’Anneau du Rhin, dans l’est de la France, pour l’inauguration de la WTCR Race of Alsace GrandEst, les 6 et 7 août – une région nouvelle pour la WTCR mais d’une grande importance pour les industries de l’automobile et du sport automobile, aujourd’hui et dans le passé.



La WTCR Race of Italy remplace au calendrier la WTCR Race of Czech Republic et la WTCR Race of Alsace GrandEst est inscrite à la place de la WTCR Race of Russia.



Le reste du calendrier, approuvé par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA en novembre dernier et détaillé ci-dessous, est inchangé, bien que Discovery Sports Events continue de surveiller les restrictions en matière de voyage et de quarantaine relatives aux manches prévues en Corée du Sud, en Chine et à Macao en raison de la pandémie de COVID-19. Toutefois, l’espoir demeure que les trois événements puissent bien avoir lieu en 2022.



Au sujet du calendrier mis à jour, Jean-Baptiste Ley, directeur de la WTCR, Discovery Sports Events, a déclaré :“Lorsque nous avons annoncé que nous ne courrions pas en République tchèque et en Russie cette année, nous nous sommes engagés à mettre en place des événements de remplacement aussi rapidement que possible et à communiquer dessus une fois que nous aurions l’approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA. Nous sommes très heureux, avec le soutien de la FIA, des promoteurs d’événements locaux et des ASN, d’avoir finalisé deux nouveaux événements pour 2022. Et avec ces deux sites nouveaux pour la WTCR, nous créons une quantité inconnue excitante qui ne fera qu’épicer davantage l’action sur la piste pour le public et les diffuseurs du monde entier. Vallelunga est un site bien établi pour les courses de voitures de tourisme, tandis qu’avec l’Anneau du Rhin, nous visiterons l’Alsace, une région qui continue à jouer un rôle clé dans l’industrie automobile et est également le lieu de naissance de deux des pilotes les plus performants du WTCR, Yann Ehrlacher et Yvan Muller, qui se partagent six titres de champion du monde de voitures de tourisme de la FIA.”



WTCR RACE OF ITALY, AUTODROMO VALLELUNGA PIERO TARUFFI, 23-24 JUILLET

Inauguré en 1951, l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi fait désormais partie intégrante du patrimoine passé et présent de l’Italie en matière de sport automobile. Il a été nommé en l’honneur du célèbre pilote des Mille Miglia, ingénieur principal de la conception du circuit, et a accueilli des compétitions internationales et nationales au cours de la dernière demi-décennie. En juin de l’année dernière, il a été le théâtre de l’événement inaugural en PURE ETCR, qui est devenue la FIA ETCR – eTouring Car World Cup pour 2022. Il a également accueilli les premiers Jeux du sport automobile de la FIA en 2019, dont la Touring Car Cup composée de deux courses pour les voitures de type TCR. Le tracé “international historique” de 3,2 kilomètres, qui a accueilli un certain nombre de célèbres batailles en voitures de tourisme dans les années 1990, sera opérationnel pour la WTCR Race of Italy.



Alfredo Scala, directeur général de l’ACI Vallelunga, a déclaré :“Vallelunga fait partie de l’histoire des courses de voitures de tourisme. Grâce au partenariat avec la Regione Lazio et l’Automobile Club Italia, nous pourrons accueillir du 22 au 24 juillet, avec l’ETCR, des milliers de fans de sport automobile à Vallelunga sur le tracé emblématique de 3,2 kilomètres avec le célèbre virage de Trincea. Nous sommes impatients d’entrer en piste.”



WTCR RACE OF ALSACE GrandEst, ANNEAU DU RHIN, 6-7 AOÛT

L’Anneau du Rhin a vu le jour en 1996 et propose un tracé de 3,621 kilomètres inspiré du Circuit Paul Ricard. Sa ligne droite principale est longue de 1050 mètres, tandis que son emplacement dans une forêt pittoresque offre un cadre spectaculaire. Situé à équidistance des villes de Colmar et de Mulhouse, le site bénéficie d’un accès à d’excellentes infrastructures de transport et de nombreux hébergements. La région Grand Est abrite non seulement l’Anneau du Rhin, mais aussi la marque de voitures de sport Bugatti et une usine de fabrication PSA. Sur les 35 000 emplois fournis dans la région, 35 000 sont dans l’industrie automobile. Par ailleurs, Caroline Bugatti, petite-fille d’Ettore Bugatti, est membre du conseil d’administration de l’Anneau du Rhin. Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes de la FIA, et Yann Ehrlacher et Yvan Muller, plusieurs fois champions du monde des voitures de tourisme de la FIA, sont nés et ont grandi en Alsace.



Joshua Reibel, directeur général de l’Anneau du Rhin, a déclaré :“François Rinaldi, Caroline Bugatti et moi-même sommes très heureux d’intégrer le calendrier WTCR 2022 de la FIA. Nous préparons en Alsace, territoire historique de l’automobile, une grande fête autour de cet événement. Nous aurons le plaisir d’accueillir sur sa terre natale le roi du WTCR pour 2021, Yann Ehrlacher. De nombreuses surprises nous attendent. Nous tenons à remercier toutes les collectivités et les partenaires qui ont rendu ce projet possible dans un délai aussi court. Nous vous attendons tous au mois d’août.”



WTCR − FIA World Touring Car Cup 2022 : calendrier mis à jour

Manches 1 et 2 :WTCR Race of France, Circuit de Pau-Ville, 7-8 mai

Manches 3 et 4 :WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 26-28 mai

Manches 5 et 6 :WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 11-12 juin

Manches 7 et 8 :WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 25-26 juin

Manches 9 et 10 :WTCR Race of Portugal, Circuito do Vila Real, 2-3 juillet

Manches 11 et 12 :WTCR Race of Italy, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 23-24 juillet

Manches 13 et 14 :WTCR Race of Alsace GrandEst, Anneau du Rhin, 6-7 août

Manches 15 et 16 :WTCR Race of Korea, Inje Speedium, 8-9 octobre

Manches 17 et 18 :WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark, 5-6 november

Manches 19 et 20 :WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 18-20 novembre

Ad

WTCR Vainqueur de courses en WTCR, la marque CUPRA est prête pour l’ETCR 08/04/2022 À 20:34

WTCR De nouvelles voitures en approche du WTCR 07/04/2022 À 20:37