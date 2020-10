Tom Coronel a conclu la WTCR Race of Germany en tant que pilote Audi le plus performant avec deux places dans le top 10. Et avec son avance intacte au classement du WTCR Trophy, Coronel s'est dit "heureux" malgré quelques difficultés en piste.

Considéré comme l'un des pilotes les plus accomplis du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le très exigeant tour de 25,378 km de la Nürburgring Nordschleife, Coronel s'est classé cinquième et huitième dans les deux courses.



"C'était une course difficile", a déclaré le pilote du Comtoyou DHL Team Audi Sport. "Nous avons eu quelques problèmes, des conditions difficiles, mais je suis quand même heureux, heureux de la façon dont nous avons terminé et heureux d'être encore en tête du WTCR Trophy".



"Nous avons pris quelques bons points, nous étions la meilleure Audi et nous avons eu de bons combats. Nous avons du travail à faire et des choses à apprendre parce que nous n'avions jamais fait une séance d'essais sur route mouillée avec le package que nous avons pour cette année".