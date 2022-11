Deux dirigeants de Hyundai Motorsport ont félicité Mikel Azcona et le BRC Racing Team après qu’ils se sont assurés du titre provisoire* en WTCR – FIA World Touring Car Cup, du côté des pilotes et des équipes respectivement, samedi après-midi à l’issue de la séance de Qualification de la WTCR Race of Saudia Arabia.

Sean Kim, président de Hyundai Motorsport, et Julien Moncet, directeur d’équipe adjoint de Hyundai Motorsport, assistent à la finale de la saison WTCR sur le Jeddah Corniche Circuit ce week-end. Ils ont été prompts à souligner le triomphe du pilote espagnol, au volant d’une Hyundai Elantra N TCR, et de la structure italienne.



“Félicitations à Mikel et à la BRC Hyundai N Squadra Corse pour avoir gagné les deux titres en WTCR – FIA World Touring Car Cup”, a dit Kim.“Remporter le titre des pilotes et celui des équipes conclut une excellente année, c’est la parfaite récompense pour tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Le championnat WTCR est très compétitif, avec de bons pilotes et de bonnes équipes. Les victoires sont une indication du talent des pilotes et de notre équipe cliente, ainsi que de toutes les personnes impliquées de notre département Customer Racing.”



Et Moncet d’ajouter :“C’est une grande fierté de voir une équipe cliente de Hyundai Motorsport remporter un nouveau succès en WTCR – FIA World Touring Car Cup, d’autant plus qu’il s’agit d’une double victoire. Mikel a été fantastique cette année et mérite pleinement d’être en haut du podium après une saison très serrée. Mais les deux succès sont un témoignage du gros travail que notre équipe et son département clients ont abattu cette année, et de la compétitivité de la Hyundai Elantra N TCR.”

