Des hauts et des bas pour les Hongrois à la WTCR Race of Macau

Tandis que Norbert Michelisz a entamé la WTCR Race of Macau sur les chapeaux de roue au volant de sa Hyundai, avec le meilleur temps en Essais Libres 1, son compatriote Attila Tassi a conclu ces 45 minutes d'essais au 24e rang, et avec une Honda Civic Type R TCR endommagée.

Tassi, qui découvre le circuit de Guia, a commis une erreur à la fin de la séance, au virage de Police.



“J'étais dans un tour rapide mais j'ai bloqué les roues et j'ai tiré tout droit dans le mur de pneus,” explique Tassi. “Heureusement, ce n'est pas un gros impact.”



“C'est un circuit dur [pour une première fois] mais je prends vraiment du plaisir. Cela aurait pu être un bon chrono, mais voilà ce qui peut arriver.”



Michelisz n'a cependant pas eu de tels problèmes, le candidat au titre WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO ayant signé le meilleur temps 0"139 devant Yvan Muller.



“C'était un bon début,” déclare le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse. “Nous sommes parvenus à mettre la voiture dans la bonne fenêtre de réglages d'emblée. Ici, la confiance fait gagner beaucoup de temps au tour, et puisque j'ai été confiant dès le premier moment, j'ai été relativement satisfait de cette séance. Nous allons essayer de progresser à partir de là.”



Lorsqu'il lui est demandé comment il prévoit d'améliorer son rythme, Michelisz répond : “On améliore toujours, mais la grande question est de savoir quelle marge ont les autres. Sur ce circuit, croyez-moi ou non, si vous commencez avec des réglages qui ne sont pas parfaits, vous n'êtes pas confiant à 100% et cela fait une différence d'une seconde, voire plus. Parce que j'ai eu la confiance dès le premier instant, je n'ai jamais vraiment hésité à attaquer.”

