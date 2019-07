Des hauts et des bas : Tassi arrive dans une bonne dynamique mais s’élancera du fond de la grille

Attila Tassi effectuera ses débuts à Vila Real en arrivant sur une bonne dynamique après avoir signé son meilleur résultat en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, avec une quatrième place en Allemagne le mois dernier.

Mais le jeune hongrois de 20 ans risque de prendre le départ de la cours 1 de l'arrière de la grille sur cette piste difficile au volant de sa Honda Civic Type R TCR.



Après avoir abandonné dans la Course 3 sur la Nordschleife, le pilote KCMG disposera d'un nouveau moteur pour la WTCR Race of Portugal, ce qui lui vaut automatiquement une pénalité sur la grille.



"Le week-end que nous avons passé au Nürburbring était exactement ce dont nous avions besoin", explique Tassi. "Nous avons fait de grands progrès par rapport aux courses précédentes et nous avons montré que si nous pouvons nous qualifier dans le top 10, nous pouvons aussi nous placer à ce rang en course."



"Vila Real sera difficile parce que je n'ai jamais roulé là-bas et parce que le changement de moteur implique une pénalité sur la grille pour la première course. Dépasser sur les circuits en ville n'est jamais facile et nous embarquerons un poids de compensation de 50 kg. Nous ferons de notre mieux pour finir aussi bien que possible avant les vacances d'été."

