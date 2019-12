Des marchés clés, de superbes villes et des circuits reconnus pour le WTCR en 2020

L'arrivée de deux nouveaux pays – la Corée du Sud et l'Espagne – sur la #RoadToMalaysia, destination de la super-finale de la saison 2020 au Sepang International Circuit du 10 au 13 décembre, souligne le succès et l'attractivité mondiale du WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Le calendrier suivant est confirmé pour la saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup :



WTCR Race of Morocco (Circuit Moulay El Hassan, Marrakech), 3-5 avril 2020

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 avril 2020

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 mai 2020

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 juin 2020

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 juin 2020

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 juillet 2020

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 4-6 septembre 2020

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium circuit), 16-18 octobre 2020

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre 2020

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 décembre 2020



La Corée du Sud renforce les liens du WTCR avec l'AsieLe circuit de l'Inje Speedium, situé 160 kilomètres au nord-est de Séoul, accueille la première WTCR Race of South Korea du 16 au 18 octobre. Gabriele Tarquini, qui a remporté le titre inaugural du WTCR au volant d'une Hyundai i30 N TCR, déclare : “C'est une très bonne piste, appréciable avec des montées et des descentes, un peu comme une version miniature du Mugello en Italie. Quand j'y ai roulé, c'était compliqué de trouver la trajectoire parfaite, c'était donc un bon challenge. Ce sera bien pour notre catégorie.”



L'Espagne prépare son arrivée en WTCR, avec des essais en avant-premièreAnnoncé comme circuit WTCR en septembre dernier, le MotorLand Aragón accueillera la WTCR Race of Spain du 3 au 5 juillet. Meilleur rookie du WTCR, notamment grâce à la victoire remportée au volant de sa CUPRA, le pilote espagnol Mikel Azcona apprécie grandement cette piste : “Il peut y avoir beaucoup de dépassements et de batailles. Ce sera vraiment fun pour les spectateurs.”



En plus d'accueillir la première édition de la WTCR Race of Spain, le MotorLand Aragón sera l'hôte des essais officiels de pré-saison du 24 au 26 mars. Des activités supplémentaires coïncidant avec cet événement seront annoncées en temps voulu.



La légendaire Nordschleife du Nürburgring sera au programme plus tôt qu'en 2019En plus des nouveaux circuits, le calendrier 2020 diffère également avec la WTCR Race of Germany sur la très exigeante Nordschleife du Nürburgring, qui aura lieu un mois plus tôt, du 20 au 23 mai. Elle coïncide à nouveau avec la semaine de l'ADAC 24h-Rennen, qui accueille régulièrement plus de 200 000 fans. Les dates des meetings slovaque, portugais et chinois sont également avancées par rapport à 2019.



La photo de l'Inje Speedium montre une course de TCR Korea de 2018. Photo : TCR-series.com

