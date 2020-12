Ainsi, en 2021, toutes les épreuves du WTCR comprendront deux courses, la course 1 et la course 2. La Course 2 sera généralement plus longue de deux ou trois tours que la Course 1, selon la longueur du circuit, à l'exception de la WTCR Race of Germany sur la Nürburgring Nordschleife. En raison de la longueur du circuit allemand (25,378 km), la course 1 et la course 2 se dérouleront toutes deux sur trois tours. La structure du calendrier de la WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021 est donc la suivante :



1re et 2e manches : WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 14-16 mai

3e et 4e manches : WTCR Race of Slovakia, Ring de Slovaquie, 21-23 mai*

5e et 6e tours : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 3-5 juin

Séries 7 et 8 : WTCR Race of Portugal, Vila Real, 25-27 juin

Rondes 9 et 10 : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, du 9 au 11 juillet

11e et 12e tours : WTCR Race of South Korea, Inje Speedium, 8-10 octobre*

Séries 13 et 14 : WTCR Race of China, lieu à confirmer, du 5 au 7 novembre

15ème et 16ème tours : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 19-21 novembre

*Sous réserve de l'accord du promoteur de l'événement



Les week-ends de WTCR commenceront par deux séances d'essais libres de 45 et 30 minutes, suivies d'une seule séance de qualification. Cette dernière sera divisée en trois phases à élimination directe dans toutes les épreuves, à l'exception de la WTCR Race of Germany, où une séance de qualification ininterrompue de 40 minutes sera prévue. Des points sur une échelle de 5-4-3-2-1 seront attribués aux cinq pilotes les plus rapides à l'issue de la Q1 et de la Q3 qualificatives, tandis que les cinq plus rapides à l'issue des qualifications de la WTCR Race of Germany marqueront des points sur une échelle de 10-8-6-4-2.



Le format du week-end en bref

Sous réserve de confirmation définitive, les week-ends du WTCR en 2021 comprendront les programmes suivants



Lieu FP1 FP2 Q1 Q2 Q3* Q R1 R2

Hongrie 45 mn 30 mn 20 mn 10 mn 1 x 1 - 12 tours 15 tours

Slovaquie 45 mn 30 mn 20 mn 10 mn 1 x 1 - 9 tours 11 tours

Allemagne 30 min 30 min - - - 40 min 3 tours 3 tours

Portugal 45 min 30 min 30 min 15 min 1 x 1 - 11 tours 13 tours

Espagne 45 min 30 min 20 min 10 min 1 x 1 - 10 tours 12 tours

Corée 45 mn 30 mn 20 mn 10 mn 1 x 1 - 14 tours 16 tours

Chine 45 min 30 min 20 min 10 min 1 x 1 - à confirmer** à confirmer**

Macao 45 mn 30 mn 30 mn 15 mn 1 x 1 - 8 tours 11 tours

Clé : *Les 5 pilotes les plus rapides du T2 au T3 pour un tour chronométré ; **Venu à confirmer



Les performances des femmes reconnues par le premier titre de conductrice FIA WTCR

La WTCR - FIA World Touring Car Cup reconnaîtra les performances des femmes pilotes de la série avec l'introduction par l'organe directeur mondial du sport automobile du nouveau titre de pilote féminin FIA WTCR pour 2021.



Approuvé par le WMSC, le titre de pilote féminin FIA WTCR est soumis à la réception d'un minimum de trois inscriptions toutes saisons. En plus d'être éligibles pour les points WTCR, les concurrents marqueront des points pour le titre de pilote féminin FIA WTCR sur la même base que le classement général.



Le titre de rrokie WTCR est renommé titre junior WTCR pour 2021

En outre, le WMSC a accepté de renommer le titre de pilote débutant WTCR de la FIA, dont Gilles Magnus est devenu le premier vainqueur en 2020. À partir de la prochaine saison 2021, le titre de Rookie Driver deviendra le titre de Junior Driver FIA WTCR afin de mettre en avant la participation des jeunes pilotes au WTCR. Pour être éligibles, les pilotes doivent être âgés de 24 ans ou moins au 1er janvier 2021 et ne doivent pas avoir participé à des épreuves de la WTCR ou du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA avant 2019. Les candidats au titre de champion junior de la WTCR sont éligibles pour les points globaux de la WTCR et marqueront des points en vue du titre de champion junior de la FIA WTCR sur la même base que le classement général.