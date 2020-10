Calculée à partir des temps moyens au tour en qualifications lors des deux premières épreuves de la saison, la règle du poids de compensation vise à améliorer encore les performances des voitures concurrentes en ajoutant plus de poids aux voitures les plus rapides afin de rééquilibrer les performances.



40 kilogrammes supplémentaires seront ainsi ajoutés à l'Audi RS 3 LMS sur le Slovakia Ring - en plus des 20 kilogrammes existants pour l'utilisation de l'ECU de la génération précédente, la Honda Civic Type R obtient une augmentation de poids de 50 kilogrammes, tandis qu'elle est de 60 kilogrammes pour la Lynk & Co 03 TCR.



Cependant, comme ce montant porterait la voiture construite en Chine par le Geely Group Motorsport au-delà de la limite de 1365 kilogrammes selon le règlement technique de la Coupe du monde des voitures de tourisme WTCR - FIA, 40 kilogrammes de poids seront effectivement ajoutés tandis que les 20 kilogrammes restants seront convertis en une augmentation de la hauteur de caisse de 10 millimètres.



"Nous nous attendons à un défi difficile car nous sommes au poids maximum de compensation avec une augmentation de la hauteur de caisse", a déclaré Fredrik Wahlén, PDG et chef d'équipe de l'organisation Cyan qui gère les Lynk & Co 03 TCR. "Cela affectera considérablement les voitures, surtout sur une distance de course".



Yvan Muller ajoute : "Je m'attends à ce que notre poids et notre hauteur de caisse jouent un rôle majeur en Slovaquie et je pense qu'il sera difficile pour nous de nous battre avec cela au sommet. Mais nous devons continuer à progresser de toute façon et la Lynk & Co 03 TCR est capable d'être rapide sur tous les circuits, nous allons nous battre avec acharnement".