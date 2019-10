Des pénalités chamboulent la grille de la Course 1 WTCR

Plusieurs pénalités liées à des infractions de pilotage lors des Essais Libres 2 et de la première séance qualificative de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan vont chambouler la grille de départ, dont la version finale sera publiée plus tard.

Les Commissaires, ayant reçu des rapports du Directeur de Course de la FIA, ont pénalisé les pilotes suivants pour avoir roulé inutilement lentement en piste et avoir provoqué une situation dangereuse en Essais Libres 2 vendredi :



Augusto Farfus, Néstor Girolami, Daniel Haglöf, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini



Ils reçoivent tous trois places de pénalité pour la Course 1, une sanction d'un point sur leur licence, et une amende.



De plus, les Commissaires, ayant reçu des rapports du Directeur de Course de la FIA, ont pénalisé les pilotes suivants pour avoir roulé inutilement lentement en piste et avoir provoqué une situation dangereuse lors de la première séance qualificative vendredi :



Mehdi Bennani, Augusto Farfus, Jim Ka To, Norbert Michelisz, Tiago Monteiro (auteur de la DHL Pole Position) et Aurélien Panis



Ils reçoivent tous trois places de pénalité pour la Course 1, une sanction d'un point sur leur licence, et une amende.



Les Commissaires, ayant reçu des rapports du Directeur de Course de la FIA, ont pénalisé les pilotes suivants pour avoir roulé inutilement lentement en piste lors de la première séance qualificative vendredi :



Thed Björk, Nicky Catsburg, Kevin Ceccon, Yann Ehrlacher, Néstor Girolami, Ma Qinghua, Niels Langeveld, Ritomo Miyata, Yvan Muller, Andy Priaulx, Gordon Shedden, Ryuichiro Tomita et Jean-Karl Vernay.



Ces pilotes ont été réprimandés et ont été pénalisés d'un point sur leur licence, avec une amende à la clé.



Parce que Catsburg a désormais reçu trois réprimandes lors de la saison 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, il rétrograde de dix places sur la grille de départ de la Course 1.



Les Commissaires ont infligé cinq places de pénalité sur la grille de départ de la Course 1 à Tom Coronel après avoir reçu un rapport du Directeur de Course de la FIA listant un certain nombre d'infractions à la réglementation. Ses chronos en Q1 lors de la seconde séance qualificative ont été annulés, et il a reçu des amendes d'un total de 1700 €.



La grille de départ définitive de la Course 1 sera publiée à 14h05, heure locale.

