La Course 2 à venir de la WTCR Race of Portugal sera la 100e en WTCR − FIA World Touring Car Cup depuis le lancement du championnat dans les rues de Marrakech, au Maroc, en avril 2018.

Thed Björk, Yann Ehrlacher, Yvan Muller sont les trois pilotes du plateau qui n’ont jamais manqué une course de WTCR, et s’apprêtent donc à prendre leur centième départ cet après-midi à Vila Real.



Tom Coronel et Esteban Guerrieri ne sont pas loin de ce total, ayant manqué une seule course chacun (en Slovaquie en 2018 et en Russie en 2021 respectivement).



Avant la WTCR Race of Portugal, Norbert Michelisz avait pris 96 départs, après la décision qui avait été prise par Hyundai de retirer ses voitures pour les deux courses allemandes en 2020.



La 100e course de WTCR doit débuter à 17h15, heure locale (18h15, heure de Paris). Plus d’informations en cliquantICI.

