Des pilotes wildcards en action en Esports WTCR

Kevin Ceccon, Aurélien Comte et Mato Homola s'ajoutent aux pilotes de haut niveau qui se préparent à se battre dans le championnat d'avant-saison Esports WTCR.

Ceccon représentera le Team Mulsanne sur une version virtuelle de l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, Comte pilotera une Peugeot 308TCR virtuelle pour DG Sport Compétition, tandis que Homola sera au volant d'une Hyundai i30 N TCR virtuelle du BRC Racing Team.



Le championnat d'avant-saison de WTCR Esports d'Eurosport Events et de RaceRoom Racing Experience, réalisé pour la télévision, se déroulera sur six jours de course virtuelle, à commencer par le Salzburgring ce dimanche (14 juin). Voir ci-dessous pour le programme complet.



Le 14 juin : Salzburgring (heure de diffusion Eurosport : 15h15 CET)

21 juin : Hongrie (heure de diffusion Eurosport : 22h30 CET)

28 juin : Slovakia Ring (heure de diffusion Eurosport : 22h00 CET)

5 juillet : Ningbo International Speedpark (heure de diffusion Eurosport : 23h00 CET)

12 juillet : Circuito da Guia, Macao (heure de diffusion d'Eurosport : 23h00 CET)

19 juillet : Circuit international de Sepang (heure de diffusion d'Eurosport : 23h00 CET)

