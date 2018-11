Mato Homola a conclu la saison inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO avec un résultat dans le top 10 sur le circuit en ville le plus difficile, Macao.

Au volant d’une PEUGEOT 308 TCR du DG Sport Compétition, Homola avait atteint 10e place dans la course 1 avant de passer finalement la ligne en 17e position - retardé par une collision impliquant plusieurs voitures au premier tour - et la 12e place dans les deux manches restantes du week-end.



«J'ai pris un bon départ [dans la course 2], mais dans cette fraction de seconde, j'ai choisi le mauvais côté de Lisboa», a expliqué le coureur slovaque. «En plus de ça, je me suis amusé, ma voiture était bonne et j'étais compétitif. J'ai même réussi à faire un frein à main dans la célèbre épingle à cheveux Melco".



Malgré le fait qu'il ait manqué de peu les points dans la course 3, Homola s'est déclaré «heureux» de ses efforts.



"J'ai terminé [la Course 3] juste derrière Ma Qing Hua et si j'avais un tour de plus, je le dépassais", a déclaré Homola. «Néanmoins, je suis heureux, nous avons bien réussi à régler la voiture et nous avons eu un bon feeling. Mon équipe et moi avons eu une saison difficile, mais nous l’avons terminée dans une ambiance positive. Je pense que cela m'aidera à obtenir une place en 2019. "



Le coéquipier de Homola chez DG, Aurélien Comte, a signé pour meilleur résultat du week-end une 12e place dans la Course 2.

The post Des points à Macao en WTCR qui ravissent Homola appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.