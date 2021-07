Esteban Guerrieri a marqué des points dans les deux courses de la WTCR Race of Spain, une réussite décrite par l'Argentin comme "un miracle".

Les quatre Honda Civic Type R TCR engagées dans la Coupe du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA (WTCR) ont été chargées de 60 kg de poids de compensation et de 10 kg supplémentaires de poids dans le cadre de l''équilibre de performance sur le MotorLand d'Aragón, conformément aux règles mises au point pour créer un terrain de jeu égal pour tous les concurrents.



Honda Racing a déclaré que "l'Argentin avait réalisé un petit miracle en se qualifiant à la 16ème place et qu'il avait pris le bon départ pour se mettre dans la course aux points dans la Course 1 en dépassant deux concurrents dans le premier tour".



Après s'être classé 15e dans la Course 1, Guerrieri a reçu le drapeau à damier de la Course 2 en 11e position, malgré une perte de temps lorsqu'il a été touché par l'arrière dans les premiers tours. Une pénalité après la course l'a rétrogradé à la 11e place.



"C'était évidemment un week-end très, très difficile, mais sur le plan sportif, c'était l'un des meilleurs depuis longtemps", a déclaré Guerrieri. "J'ai l'impression que tout le monde dans l'équipe - les mécaniciens, mon ingénieur, moi - a maximisé toutes les possibilités et nous avons réussi à faire un miracle, ce qui dans ce cas était deux pointsau final. Je suis très reconnaissant pour ce que les gars de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ont fait ce week-end, surtout compte tenu de la chaleur. Ils ont tout fait parfaitement et il n'y a eu aucune erreur. De ce point de vue au moins, c'était brillant".

WTCR Coronel a écrit une page d’histoire pour Audi en WTCR IL Y A 43 MINUTES

WTCR Azcona s’est illustré à domicile en WTCR IL Y A UN JOUR