Frédéric Vervisch a décrit son meeting de la WTCR Race of Portugal comme un "week-end difficile", malgré quelques points engrangés à son compteur pour le compte du Comtoyou Team Audi Sport.

Vervisch a quitté le Circuito do Estoril avec pour meilleur résultat une 11e place dans la course 2 au volant de son Audi RS 3 LMS de deuxième génération équipée de Goodyear.



Mais, en tant que double vainqueur de courses en WTCR, le Belge était loin d'être satisfait de son résultat au Portugal.



"Le Portugal a été un week-end difficile pour nous", a déclaré Vervisch. "J'ai pris deux bons départs et j'ai pu regagner quelques places, donc j'étais content de ça, mais après deux tours, je n'étais pas dans le rythme et j'avais du mal à suivre le rythme des gars autour de moi."



"Nous étions 13e et 11e dans les deux courses, nous n'étions donc pas mécontents, mais nous voulions plus. Nous avons essayé ce que nous pouvions et nous verrons pour la prochaine si nous pouvons trouver un meilleur package et être plus compétitifs à Aragón."

WTCR Azcona : retour aux affaires à domicile ? IL Y A 15 HEURES

WTCR Les billets pour la WTCR Race of Spain sont en vente ! 01/07/2021 À 20:45