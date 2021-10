Rob Huff a raté la Q2 lors de la WTCR Race of Czech Republic vendredi pour seulement 0.010 millièmes après un effort de Gabriele Tarquini dans les derniers instants de la séance, alors que 0.7 secondes séparaient les 18 premiers en Q1.

Huff, le héros des qualifications de la WTCR Race of Hungary, a expliqué ce qui a mal tourné sur l'Autodrom Most.



"Nous avions vraiment la performance et je me sentais très à l'aise dans la voiture", a déclaré le pilote Zengő Motorsport sur sa CUPRA. "Tout semblait bien se présenter mais, malheureusement, sur les deux tours que j'ai dû couvrir, j'ai été un peu gêné par d'autres pilotes qui étaient sur leurs tours de mise en route et cela nous a juste coûté quelques dixièmes, et il nous a manqué quelques millièmes au final."



Le champion 2012 de la FIA World Touring Car a poursuivi : "C'est un peu frustrant et la 13e place est évidemment le pire endroit pour être parce que vous êtes la première voiture à manquer la Q2. Après les qualifications de Budapest, nous avions beaucoup de confiance, c'est frustrant mais nous devrons nous battre vers l'avant et voir ce que la course apporte."

