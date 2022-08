Pas moins de quatre vainqueurs de course en WTCR - FIA World Touring Car Cup seront en action sur le circuit de Termas de Rio Hondo pour la prochaine manche du TCR South America, une course d'endurance sur le tracé argentin.

Le Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona - leader du championnat -, qui pilote pour BRC Hyundai N Squadra Corse en WTCR, sera associé à Pedro Aizza dans une Hyundai Elantra N TCR engagée par la Scuderia Chiarelli.



Les coéquipiers de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en WTCR, Néstor Girolami et Esteban Guerrieri, seront respectivement associés à Ignacio Montenegro et Fabio Casagrande.



Montenegro, 17 ans, a remporté sa première victoire dans la catégorie TC2000 au début du mois, tandis que Casagrande est un habitué du TCR South America.



Santiago Urrutia est le dernier membre de ce quatuor de pigistes de luxe, et s'associera à José Manuel Sapag pour piloter une Lynk & Co 03 pour Pro Motorsport. L'Argentin Sapag a fait quelques apparitions en WTCR en 2020 et a remporté une victoire en TCR South America en Uruguay récemment.



Guerrieri, Girolami, Urrutia (partiellement caché) et Azcona sont ici en photo lors de la WTCR Race of Hungary plus tôt cette saison.

Ad

WTCR Guerrieri s’offre une victoire à domicile alors que les stars du WTCR s’invitent en TCR South IL Y A 22 MINUTES

WTCR Bennani s’est accroché toute la course pour chercher son premier podium en WTCR 24/08/2022 À 07:25