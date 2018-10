Des temps difficiles pour le jeune lion du WTCR

Le pilote que son team manager appelle "un lion" pour son pilotage déterminé en course a connu un double rendez-vous chinois des plus compliqués, s'en retournant dans sa France natale avec seulement six points malgré ses efforts en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Yann Ehrlacher, vainqueur en WTCR OSCARO cette année, est arrivé en Chine à la fin du mois de septembre encore fermement en lice pour le titre mais, après un nouveau week-end frustrant, a chuté au neuvième rang du classement à 63 points de la tête du championnat.



«J’ai eu une journée difficile», a déclaré le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport à la fin du week-end de la WTCR Race of China-Wuhan. «Après avoir terminé quatrième sur la piste le samedi, nous avons modifié les réglages, qui n'étaient pas à mon goût, mais cela aurait pu bien fonctionné, sauf que j’ai été gêné deux fois lors de mon dernier tour en Q1 et que je me suis qualifié au 21e rang. Sur un circuit urbain, vous ne pouvez rien faire à partir de là. J'ai pris deux bons départs et j'ai réussi à doubler, mais je suis parti trop loin pour me battre pour les points. ”



Bien que sa quatrième place dans la course 1 ait été annulée après l'application d'une pénalité pour départ anticipé, Ehrlacher, sur une Honda, expliqu que retenir Gordon Shedden pendant plusieurs tours dans sa bataille pour la troisième place constituait l'un de ses «meilleurs moments de pilotage» de l'année. Dominik Greiner, chef d’équipe du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a lui aussi fait l’éloge de son pilote : «La course de Yann a été magnifique. il a défendu comme un lion. "

