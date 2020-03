Des terrains de football à l’infini, Engstler révèle l’histoire derrière son #8 pour le WTCR

Lucas Engstler, qui s'embarque pour sa première campagne en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020, a expliqué l'histoire derrière son numéro de course.

Engstler, 20 ans, portera le numéro 8 sur sa Hyundai i30 N TCR de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Et voici pourquoi : "Depuis que j'ai commencé à faire du sport, mon numéro a toujours été le 8. Cela a commencé quand je jouais au football, puis quand je suis passé au sport automobile, à la course en karting, à la Formule 4 et enfin aux séries TCR autour du monde."



"Je l'ai choisi à l'origine parce que mon anniversaire est le 8 mars, mais je ne l'ai jamais changé, sauf pour les fois où je suis devenu champion !"



"En dehors de cela, je voudrais garder le numéro 8 pour le reste de ma carrière de pilote, c'est donc une bonne chose que ce numéro représente l'infini, si on le retourne".



Le coéquipier d'Engstler, Nicky Catsburg, portera le numéro 88 en 2020.

