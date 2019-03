Des tests en endurance pour Priaulx avant le début de la saison WTCR

Andy Priaulx exploitera ses talents de pilote d'endurance à l'occasion de son retour en FIA World Endurance Championship à Sebring, aux Etats-Unis, à partir d'aujourd'hui (mercredi).

Le triple champion du monde FIA WTCC, qui fera partie de l'effectif Lynk & Co en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette saison, sera le partenaire de Jonathan Bomarito et Harry Ticknell dans la Ford GT #67 du Chip Ganassi Racing.



"J'ai de bons souvenirs des 12 Heures de Sebring par le passé," a déclaré Priaulx. "C'est une piste incroyable mais pas facile à maîtriser. Évidemment, nous ne roulerons "que" pendant les deux tiers du temps auquel j'étais habitué dans le passé, puisqu'il s'agit d'une course de 1000 milles, mais cela s'avérera tout de même extrêmement difficile."



"Ce sera formidable d'être de retour dans la voiture après une si long pause", continue le Britannique, "mais ce ne sera pas une promenade de santé pour chacun d'entre nous car c'est une piste bosselée et la compétition dans notre catégorie est très féroce. Conduire la nuit est toujours amusant, mais ce n'est pas très bien éclairé, il faut donc être très concentré."



Les 1000 Miles de Sebring WEC débutent vendredi à 16h00 heure locale.

