La paire française a permis à la structure suédoise Cyan Racing Lynk & Co de s'imposer devant la formation ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, équipée de Honda, avec ses Lynk & Co 03 TCR fabriquées par le Geely Group Motorsport en Chine.



Le triomphe de Cyan Racing Lynk & Co est son deuxième en autant de saisons en WTCR - FIA World Touring Car Cup au championnat par équipes, bien que les ingénieurs et techniciens de Cyan aient joué un rôle clé dans la conquête du titre inaugural par équipe pour la formation YMR en 2018.



"L'objectif était de remporter les deux titres, et c'est tout simplement fantastique", a déclaré Fredrik Wahlén, directeur général de Cyan Racing. "Nous avons cru dès le début à la façon dont nous travaillons ensemble. En tant qu'équipe, ce n'est pas seulement le pilote, c'est tout le monde, de ceux qui conduisent les camions à ceux qui travaillent sur les voitures. Tout le monde voulait vraiment y mettre tout son cœur et le faire en tant que grande équipe. Pouvoir y parvenir et remporter les deux titres est absolument fantastique. Venir ici et voir combien de pilotes pourraient encore remporter le titre montre à quel point le niveau de cette série est élevé et pouvoir repartir avec les deux trophées est tout simplement incroyable".



Wahlén a expliqué que les défis posés par la pandémie de COVID-19 ont rendu le succès de son équipe encore plus significatif.



"Avec tout ce qui se passe dans le monde cette année, c'était un défi et être capable de garder le groupe que nous avons eu et d'être si constant tout au long de l'année [est une grande réussite]", a déclaré Wahlén. "Même quand nous avons un week-end de repos, nous nous retrouvons. Nous n'avons pas eu une première course parfaite [sur la WTCR Race of Aragón], nous n'avions pas la bonne stratégie, mais tout le monde était tout de suite sur le coup. C'était la même chose [le samedi] quand tout a été raccourci à cause du retard dû au brouillard, mais nous avons repris le dessus et nous en avons profité au maximum. C'est ce que nous faisons constamment : nous essayons de tirer le meilleur parti de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi nous avons remporté les deux titres".



A propos de la victoire d'Ehrlacher au championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup*, Wahlén a déclaré : "Je suis extrêmement fier de le voir sous la pression que nous avons eue tout au long de l'année et de pouvoir livre malgré tout une telle performance, et aussi de le voir sacré une course avant la fin".



Onze équipes représentant sept marques de course clientes étaient éligibles pour le championnat par équipe du WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020, tandis que deux autres équipes inscrites en wildcard ont également pris part aux épreuves du WTCR, bien qu'elles n'aient pas droit à marquer de points.



*Sous réserve de la publication des résultats finaux