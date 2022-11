En plus de se produire pour la première fois au Moyen Orient, le WTCR - FIA World Touring Car Cup partagera l'affiche avec un autre championnat du monde ce week-end.

L'ajout du WTCR au programme des 8 Heures de Bahreïn, la manche décisive de la saison du Championnat du monde d'endurance de la FIA, signifie que les fans pourront savourer deux compétitions de niveau mondial de la FIA.



Alan Gow, président de la Commission des voitures de tourisme de la FIA, a déclaré :"C'est formidable d'avoir enfin un événement commun avec le Championnat du monde d'endurance de la FIA. Malgré les différences évidentes entre les voitures et les durées de course, les voitures de tourisme et les voitures de sport appartiennent à la même famille de courses à habitacle fermé. Il y a toujours eu des passerelles entre les deux et les pilotes ont tendance à passer d'une discipline à l'autre. Ce sera également quelque chose de spécial pour les fans et les médias et devrait offrir aux deux promoteurs l'occasion de réaliser des activités promotionnelles intéressantes."



La course inaugurale WTCR de Bahreïn est organisée en partenariat avec le promoteur WEC Le Mans Endurance Management.



La course 1 se déroulera à partir de 19h05 heure locale le vendredi 11 novembre, suivie de la course 2 à partir de 10h00 le samedi 12 novembre. Le départ des BAPCO 8 Hours of Bahrain est prévu à 14h00.



Photo : DPPI.net

Ad

WTCR Tassi arrive à Bahreïn avec la connaissance du terrain 05/11/2022 À 14:40

WTCR Le Club des 100 du WTCR se prépare pour les batailles en pistes à Bahreïn 05/11/2022 À 14:30