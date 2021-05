Deux circuits utilisés par le WTCR - FIA World Touring Car Cup, Macao et Vila Real, font partie du top 10 des meilleurs circuits en ville dressé par Autocar.co.uk.

Damien Smith, le respecté correspondant du site Internet en matière de sport automobile, a placé Vila Real en huitième position et Macao en deuxième position de son classement, avec en tête de liste le circuit urbain du Grand Prix de Monaco.



Reconnaissant que Vila Real ne pourra pas accueillir la WTCR Race of Portugal en raison des restrictions dues à la pandémie de COVID-19, Smith écrit : "La jolie ville perchée sur une colline offre circuit urbain qui s'est avéré populaire dès sa fondation dans les années 1930. Stirling Moss et Jean Behra y ont couru, tandis que les courses de voitures de sport longue distance ont créé une véritable atmosphère au début des années 1970. Elle a été remise au goût du jour ces dernières années pour la World Touring Car Cup".



Smith a écrit à propos de Macao (photo) : "Le circuit de Guia, qui passe devant l'hôtel Mandarin Oriental, se termine par le virage serré de Lisboa, scène de nombreux carambolages, avant que le circuit ne s'enroule dans les collines et autour de l'épingle à cheveux étonnamment serrée de Melco. Macao est un créateur de carrière et un destructeur de voitures, le tout réuni en un week-end de folie hédoniste".



La liste des 10 meilleurs circuits de rue du monde établie par Autocar.co.uk est disponible en cliquantICI.

WTCR Huff : tout pour le WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR Les concurrents du FIA Junior et du WTCR Trophy dévoilés 21/05/2021 À 14:24