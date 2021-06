Le Belge Gilles Magnus a célébré son double succès à la fois en FIA WTCR Junior Driver et en WTCR Trophy à Estoril le week-end dernier, avant de célébrer la victoire de son équipe de football nationale contre le Portugal 1-0 à l'Euro 2020.

Au volant d'une Audi RS 3 LMS de deuxième génération chaussée de pneus Goodyear, l'as de l'équipe Comtoyou Audi Sport est passé de la 15e à la 8e place dans la course 1 pour terminer en tête du WTCR Junior de la FIA et en tête du WTCR Trophy.



Bien qu'il ait dû se contenter de la 14e place lors de la course 2, le pilote du RACB National Team a répété son exploit précédent en devançant ses rivaux du WTCR Junior et du WTCR Trophy.



"De manière générale, c'était plus difficile que prévu pour les Audi, mais au final, je suis content de ma performance personnelle", a déclaré Magnus. "Dans la Course 1, j'étais la première Audi et nous avons gagné le Trophy et le Junior et nous sommes passés de 15e à 8e, ce qui est une bonne chose avec la voiture que nous avions. Dans la Course 2, j'ai eu un peu de mal et j'ai fini 14e avec quelques mauvaises décisions dans les premiers tours, ce qui m'a coûté beaucoup. Mais, dans l'ensemble, je suis content de ma performance personnelle même si les résultats ne sont pas ceux attendus."

WTCR Huff le revenant, de retour dans les points en WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR Toujours en bleu : Vernay garde le statut de Goodyear #FollowTheLeader IL Y A UNE HEURE