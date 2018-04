DG Sport prêt pour le grand saut en WTCR

L'équipe belge alignera deux PEUGEOT 308TCR pour Aurélien Comte et Mato Homola.

Christian Jupsin, du DG Sport Compétition, a déclaré :"Suivant l'exemple de nos rivaux, nous attendons impatiemment le véritable départ de la saison. Les récents tests tenus à Barcelona ont aiguisé notre appétit mais rien ne remplace la course et nous sommes impatients d'aller à la bagarre."



"Ces premiers runs se sont bien passés, les PEUGEOT 308TCR n'ayant rencontré aucun problème technique. Nous remercions, et tirons notre chapeau, à Peugeot Sport, qui a produit un brillant travail de développement. C'est à nous maintenant de les faire gagner, et nous sommes assez confiants car nous avons à notre disposition un package prometteur avec une voiture très performante, deux pilotes motivés et une équipe technique et sportive au top niveau."