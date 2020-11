Les trois courses qui constitueront l'épreuve décisive de l'Esports WTCR du premier serveur de RaceRoom seront diffusées en direct à partir de 19h00 sur Facebook, YouTube et Twitch.

James Kirk et Robert Wiesenmüller fourniront leur commentaire expert en anglais, tandis que Thomas Bienert et Sebastian Gerhart feront de même sur le flux allemand, qui est disponibleici.



Et voici une mise à jour avec des détails sur les liens pour suivre l'action :



Facebook (EN) :https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup



YouTube (EN) :https://www.youtube.com/watch?v=VLbk-JKXeKI



YouTube (DE) : https://www.youtube.com/watch?v=SL-K7ML9IDE



Twitch (EN) : https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience