C'est jour de course en WTCR - FIA World Touring Car Cup alors que l'Autodrom Most sera le théâtre aujourd'hui des 9e et 10e manches de la saison cet après-midi.

Voici un rappel des principaux horaires d'aujourd'hui en République tchèque :



Course 1 : 14h15 (13 tours, 54,756 kilomètres)



Podium de la course 1 : 14h50 environ



Course 2 : 17h10 (15 tours, 63,180 kilomètres)



Podium de la course 2 : 17h50 environ



Tous les horaires sont indiqués en CET et sont susceptibles d'être modifiés.



