Dimanche, c'est jour de course sur la WTCR Race of France ! Voici un récapitulatif des horaires sur le Circuit Pau-Arnos aujourd'hui.

Course 1 : 10h15 (18 tours, 54,540 kilomètres)



Podium de la course 1 : 10h50 environ



Course 2 : 12h15 (21 tours, 63,630 kilomètres)



Podium de la course 2 : 12h55 environ.



A suivre sur : https://www.fiawtcr.com/watch-us/



Tous les horaires sont locaux (CET), provisoires et susceptibles d'être modifiés.

