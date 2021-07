Deux courses très attendues seront disputées dans le cadre du WTCR - FIA World Touring Car Cup aujourd'hui. Voici un rappel du programme du jour sur le MotorLand Aragon.

Course 1 :11h15 (10 tours, 53,306 kilomètres)

Course 2 :13h15 (12 tours, 63,996 kilomètres)



Tous les horaires sont en heure d'Europe centrale, provisoires et susceptibles d'être modifiés.



La journée sera également rythmée par les courses de PURE ETCR, la série de voitures de tourisme entièrement électriques du promoteur du WTCR, Eurosport Events.

