La saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup atteint son point culminant ce dimanche avec les deux manches finales de la saison, avec la WTCR VTB Race of Russia, où cinq pilotes sont encore en lice pour le titre. Voici le programme de la journée.

Course 1:12h15 (9 laps, (52.632 kilometres)

Podium course 1 :12h50 approx.



Course 2:14h15 (11 laps, 64.328 kilometres)

Podium course 2 :14h55 approx.



Tous les horaires indiqués sont à l'heure locale, provisoires et sujets à changements.



CliquezICIpour voir où suivre l'action en direct.

