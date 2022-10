Alors que la saison 2022 du WTCR − FIA World Touring Car Cup devrait être la cinquième et dernière dans son format actuel, le promoteur du WTCR, Discovery Sports Events (DSE), se tourne vers le futur.

S'apprêtant à mettre un terme à son accord en tant que promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup après cinq saisons et 108 courses riches en action lorsque la course au titre 2022 se terminera le mois prochain, DSE se concentrera sur la promotion de l'ETCR FIA eTouring Car World Cup tout en développant un nouveau format de compétition pour les voitures TCR.



En coopération avec World Sporting Consulting (WSC), le propriétaire du règlement et de la marque TCR, DSE travaille à finaliser les détails d'un nouveau format d'événement unique qui mettra en valeur la catégorie TCR au plus haut niveau possible, tout en favorisant une plus grande durabilité.



S'éloignant du format actuel du WTCR, DSE et WSC chercheront à développer une compétition qui encourage la participation internationale dans une mesure encore plus grande que ce que le WTCR est actuellement capable de faire, tout en utilisant les règlements techniques existants du TCR.



Tous les détails seront révélés en cas d'approbation du format proposé par la FIA, avec laquelle DSE a travaillé en partenariat pendant 18 ans.



QUESTIONS/RÉPONSES : FRANÇOIS RIBEIRO, RESPONSABLE DE DISCOVERY SPORTS EVENTS



Pourquoi DSE travaille-t-elle sur un nouveau format de compétition ?

"L'année dernière, lorsque nous avons annoncé l'extension de notre partenariat à long terme avec la FIA pour promouvoir le WTCR - FIA World Touring Car Cup à moyen terme, nous l'avons fait dans le but de rendre le WTCR encore plus durable sur le plan environnemental, dans le cadre de notre feuille de route visant à offrir un sport automobile plus durable. L'introduction d'un carburant 100 % durable était au cœur de cette démarche. Malheureusement, il est devenu évident que le carburant 100 % non fossile n'est pas encore compatible avec les moteurs de série utilisés dans la catégorie TCR, car il sollicite trop les composants mécaniques. De plus en plus de sponsors ne souhaitant pas être associés à une catégorie qui n'utilise pas de carburant fossile, nous craignons vraiment que cela ait un impact négatif sur le nombre de participants au WTCR la saison prochaine, qui a déjà été compromis par la pandémie mondiale, la guerre en Ukraine et la faiblesse des perspectives économiques. Un futur événement annuel ponctuel permettra de répondre à ces préoccupations. "



En avril 2021, un communiqué de presse annonçait que l'accord de DSE (Eurosport Events comme c'était alors le cas) avec la FIA pour promouvoir le WTCR avait été étendu pour les saisons 2023, 2024 et 2025. Cela a donc changé ?

"Pour que l'accord couvre les saisons 2023, 2024 et 2025, il fallait qu'une option soit levée. Nous avons pris la décision de ne pas lever cette option et de travailler sur le développement d'un nouveau format à la place, un format qui assurera le meilleur avenir possible pour la première compétition mondiale de voitures de tourisme à moteur à combustion. Nous sommes vraiment optimistes, avec WSC, que le nouveau format sera très pertinent pour la catégorie TCR, tout en offrant aux constructeurs automobiles une plateforme pour motiver leurs équipes clientes et présenter leurs voitures de course sous leur meilleur jour. Nous fournirons plus de détails une fois que les arrangements auront été finalisés."



Que devient l'ETCR de la FIA ?

"Rien ne change. En 2023, le FIA ETCR continuera d'être une Coupe du monde de la FIA pour les voitures de tourisme dans un format sur plusieurs meetings, et sera une priorité pour DSE. Ces voitures électriques sont de véritables bêtes de course qui offrent des courses passionnantes. La présentation de la catégorie est très moderne et le format a été approuvé par les meilleurs pilotes internationaux de voitures de tourisme. Le FIA ETCR est synonyme de courses authentiques et de durabilité, deux atouts essentiels pour envisager l'avenir de manière positive."

