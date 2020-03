Dix courses d’exception en magasin confirmées au calendrier WTCR 2020

Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a ratifié le calendrier du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020 .

Elle fait suite à l'annonce, le mois dernier, du remplacement de la WTCR Race of Morocco par la WTCR Race of Austria dans le calendrier de la prochaine saison.



La date révisée de la WTCR Race of China pour permettre l'inclusion de l'Autriche dans le calendrier a également été confirmée, le Ningbo International Speedpark devant accueillir l'action les 19 et 20 septembre.



WTCR - Calendrier de la Coupe du monde des voitures de tourisme FIA 2020

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 avril

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 mai

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 juin

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 juin

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 juillet

WTCR Race of Austria (Salzburgring), 24-26 juillet

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 18-20 septembre

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium), 16-18 octobre

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 décembre

