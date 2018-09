Dix raisons d’être excité en vue de la reprise du WTCR en Chine

La course WTCR de China-Ningbo du 28 au 30 septembre […]

La course WTCR de China-Ningbo du 28 au 30 septembre marque le début de la saison asiatique de la campagne 2018 avec quatre épreuves - deux en Chine, une au Japon et une à Macao - et tout un tas de points à gagner alors que la bataille du titre va s'intensifier. Voici 10 raisons d'être excité en vue de ce week-end.



1:Ma Qing Hua portera les couleurs chinoises en faisant ses débuts en WTCR OSCARO sur une Honda du Boutsen Ginion Racing.



2:Timo Scheider, le double champion DTM, participera également au WTCR OSCARO pour la première fois au volant d'une Honda pour le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



3:Seulement 10 des 25 pilotes de la WTCR Race de China-Ningbo ont déjà une expérience du Ningbo International Speedpark, ce qui devrait engendrer beaucoup d'action sur piste.



4:Onze pilotes et six divisions compétition clients se sont déjà imposés en 2018, démontrant le caractère très ouvert de la compétition en WTCR OSCARO.



5:Après 18 manches, Gabriele Tarquini mène devant Yvan Muller avec trois points d'avance.



6:Kevin Ceccon, impressionnant lors de ses débuts à l'occasion de la WTCR Race de Slovaquie, a été récompensé par un engagement pour le reste de la saison dans une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne .



7:Double vainqueur en TCR Europe à Monza le week-end dernier, Jean-Karl Vernay est sur une bonne dynamique de succès alors qu'il s'apprête à courir pour la première fois à Ningbo aux côtés de équipier du Audi Sport Leopard Lukoil, Gordon Shedden.



8:Rob Huff connaît Ningbo mieux que quiconque et après des rendez-vous difficiles au Portugal et en Slovaquie, le pilote du Sébastien Loeb Racing Volkswagen sera déterminé à revenir au top à Ningbo, tout comme son coéquipier Mehdi Bennani.



9:Après avoir remporté sa première victoire de la saison sur le Slovakia Ring cet été, Norbert Michelisz est de retour dans la course au titre pour le BRC Racing Team, sur une Hyundai. Le Hongrois voudra continuer sur cette lancée en Chine.



10:Frédéric Vervisch est le pilote le mieux placé du classement sans avoir remporté une course. La course WTCR de China-Ningbo peut-elle être le tournant pour le pilote du Comtoyou Racing?

The post Dix raisons d’être excité en vue de la reprise du WTCR en Chine appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.