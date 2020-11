Après avoir mené Gilles Magnus vers le titre de pilote Rookie WTCR* lors de la WTCR Race of Spain au début du mois, l'équipe belge a connu un nouveau succès dans le pays hier lorsque Mehdi Bennani (photo) a remporté le titre TCR Europe au Circuito del Jarama au volant d'une Audi RS 3 LMS alignée par Comtoyou.



Les points marqués par le Marocain, ancien pilier du WTCR, ont permis à Comtoyou de remporter le titre TCR Europe Teams. L'équipe Comtoyou comprenait également Nicolas Baert et Sami Taoufik.



Les trois pilotes WTCR de l'équipe Comtoyou sont en lice pour le titre qu'ils disputeront lors de la WTCR Race of Aragon du 13 au 15 novembre, Nathanaël Berthon et Tom Coronel rejoignant Magnus au rang des prétendants.



*Sous réserve de la confirmation des résultats par la FIA